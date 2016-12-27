Постраждалі під час розгону Євромайдану вимагають покарати винних. ВІДЕО
Постраждалі під час розгону Євромайдану вимагають покарати винних. ВІДЕО
За словами самих постраждалих, покарання винних – це не помста, а попередження надалі, аби кожен знав, що свої дії, йому так чи інакше доведеться відповідати перед законом.
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