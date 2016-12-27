У Маріуполі за безпекою в місті слідкують і через відеокамери. ВІДЕО

У Маріуполі за безпекою в місті слідкують і через відеокамери. ВІДЕО

06:19 27.12.2016

В Маріуполі презентували сучасну систему відео контролю за ситуацією в місті. Вона функціонує на базі Єдиного сервісно-аналітичного центру, створеного при донецькій поліції. За допомогою камер, встановлених на маріупольських вулицях, в реальному часі копи можуть відстежувати рух машин, знаходити викрадені автівки. 

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