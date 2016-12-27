У Києві приватні охоронці влаштували погоню. ВІДЕО

Почалося все з ось цієї машини Рено охоронної фірми. Екіпаж стояв на світлофорі, як раптом їхню машину збоку на шаленій швидкості зачепив Хюндай. Після цього водій Хюндаю не зупинився, далі на його дорозі був тролейбус. Який шофер також об’їхати не зміг.

Телеканал ЧП.INFO