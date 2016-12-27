У Києві приватні охоронці влаштували погоню. ВІДЕО

У Києві приватні охоронці влаштували погоню. ВІДЕО

20:10 27.12.2016

Почалося все з ось цієї машини Рено охоронної фірми. Екіпаж стояв на світлофорі, як раптом їхню машину збоку на шаленій швидкості зачепив Хюндай. Після цього водій Хюндаю не зупинився, далі на його дорозі був тролейбус. Який шофер також об’їхати не зміг. 

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві масово зносять МАФи. ВІДЕО
У Києві масово зносять МАФи. ВІДЕО
27.12.2016 | 20:50
У Міноборони розшукують захоплених у полон військових. ВІДЕО
У Міноборони розшукують захоплених у полон військових. ВІДЕО
27.12.2016 | 20:40
У Києві приватні охоронці влаштували погоню. ВІДЕО
У Києві приватні охоронці влаштували погоню. ВІДЕО
27.12.2016 | 20:10
Постраждалі під час розгону Євромайдану вимагають покарати винних. ВІДЕО
Постраждалі під час розгону Євромайдану вимагають покарати винних. ВІДЕО
27.12.2016 | 06:43
У Маріуполі за безпекою в місті слідкують і через відеокамери. ВІДЕО
У Маріуполі за безпекою в місті слідкують і через відеокамери. ВІДЕО
27.12.2016 | 06:19
Два борделі викрила та "прикрила" поліція Луганської області. ВІДЕО
Два борделі викрила та "прикрила" поліція Луганської області. ВІДЕО
27.12.2016 | 00:04
Ще два колишніх бойовики скористалися програмою СБУ «На тебе чекають вдома». ВІДЕО
Ще два колишніх бойовики скористалися програмою СБУ «На тебе чекають вдома». ВІДЕО
26.12.2016 | 23:15
Українських суддів заставлять пройти конкурс. ВІДЕО
Українських суддів заставлять пройти конкурс. ВІДЕО
26.12.2016 | 22:45
У Миколаєві пожежні врятували життя одразу кільком людям. ВІДЕО
У Миколаєві пожежні врятували життя одразу кільком людям. ВІДЕО
26.12.2016 | 22:30
У Києві під час пожежі загинула людина. ВІДЕО
У Києві під час пожежі загинула людина. ВІДЕО
26.12.2016 | 22:15
На Вінниччині злодії погрожували пенсіонерці вбивством. ВІДЕО
На Вінниччині злодії погрожували пенсіонерці вбивством. ВІДЕО
26.12.2016 | 21:45
На Київщині затримали водія, який віз вагітну жінку. ВІДЕО
На Київщині затримали водія, який віз вагітну жінку. ВІДЕО
26.12.2016 | 21:15
Одразу трьох дітей взяла на виховання патронатна сім`я. ВІДЕО
Одразу трьох дітей взяла на виховання патронатна сім`я. ВІДЕО
26.12.2016 | 20:45
У Києві автомобіль збив на смерть студента. ВІДЕО
У Києві автомобіль збив на смерть студента. ВІДЕО
26.12.2016 | 20:15
У Києві на перехресті зіштовхнулися 5 машин. ВІДЕО
У Києві на перехресті зіштовхнулися 5 машин. ВІДЕО
26.12.2016 | 19:45
Поліція Вінниччини затримала жорстоких кривдників пенсіонерки. ВІДЕО
Поліція Вінниччини затримала жорстоких кривдників пенсіонерки. ВІДЕО
26.12.2016 | 18:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
СБУ співпрацює з ФСБ? Солдата т.зв. ДНР, який здався, хочуть екстрадувати до РФ!
27.12.2016
Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?
09.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Украинцы спорят, нужно ли сочувствовать россиянам из-за авиакатастрофы? По-вашему мнению такие споры – это:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.