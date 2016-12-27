У Міноборони розшукують захоплених у полон військових. ВІДЕО
У Міноборони розшукують захоплених у полон військових. ВІДЕО
Зв'язок з двома українськими військовими зник неподалік Золотого близько шістнадцятої години. У штабі АТО пояснили, бійці поверталися з лікарні до частини. А потім збилися з дороги. Зараз полонених відвезли до Луганська. Тим часом, у Міністерстві оборони розпочали пошуки військовослужбовців. Обіцяють негайно запустити весь переговорний механізм.
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