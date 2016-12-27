У Києві масово зносять МАФи. ВІДЕО
У Києві масово зносять МАФи. ВІДЕО
Тільки за грудень знесли чотири ринки. В районі Оболонь, Троєщина, біля станцій метро «Харківська» та «Політехнічний інститут». Кіоски не просто закрили. Їх зрівняли з землею.
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