На Київщині розбився «ВАЗ», є постраждалі. ВІДЕО

Водій ВАЗА їхав з Києва до Обухова. Залишалось кілометрів сім до міста. Аж раптом на крутому повороті автомобіль заносить. Він вилітає на узбіччя та влітає у стовп. Постраждав водій автомобіля.

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Телеканал ЧП.INFO