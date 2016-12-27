На Київщині розбився «ВАЗ», є постраждалі. ВІДЕО
На Київщині розбився «ВАЗ», є постраждалі. ВІДЕО
Водій ВАЗА їхав з Києва до Обухова. Залишалось кілометрів сім до міста. Аж раптом на крутому повороті автомобіль заносить. Він вилітає на узбіччя та влітає у стовп. Постраждав водій автомобіля.
І не лише це… Також в «Огляді ДТП»:
У Маріуполі іномарка вилетіла на пішохідну зону…
В Ужгороді маршрутка ледь не впала з моста…
Водій «Volkswagen» збив поліцейського.
|
27.12.2016 | 22:15
|
27.12.2016 | 21:45
|
27.12.2016 | 21:15
|
27.12.2016 | 20:50
|
27.12.2016 | 20:40
|
27.12.2016 | 20:10
|
27.12.2016 | 06:43
|
27.12.2016 | 06:19
|
27.12.2016 | 00:04
|
26.12.2016 | 23:15
|
26.12.2016 | 22:45
|
26.12.2016 | 22:30
|
26.12.2016 | 22:15
|
26.12.2016 | 21:45
|
26.12.2016 | 21:15
|
26.12.2016 | 20:45
-
- 1 з 674
- ››