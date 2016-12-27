За добу в Одесі закрили 13 гральних закладів. ВІДЕО

Правоохоронці зуміли виявити та зупинити цілих 13 гральних закладів мережі. Попри забобони, це число для працівників Управління захисту економіки стало щасливим. У приміщеннях на них чекала ціла купа доказів – від серверів, записників та баз даних гравців, до, власне, вирученої готівки - близько 12 з половиною тисяч гривень.

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Телеканал ЧП.INFO