За добу в Одесі закрили 13 гральних закладів. ВІДЕО
За добу в Одесі закрили 13 гральних закладів. ВІДЕО
Правоохоронці зуміли виявити та зупинити цілих 13 гральних закладів мережі. Попри забобони, це число для працівників Управління захисту економіки стало щасливим. У приміщеннях на них чекала ціла купа доказів – від серверів, записників та баз даних гравців, до, власне, вирученої готівки - близько 12 з половиною тисяч гривень.
Також в огляді надзвичайних подій:
Правоохоронці викрили підпільне казино на Київщині.
На Запоріжжі чоловік намагався викрасти авто.
Квартиранти обікрали помешкання, яке винаймали.
|
27.12.2016 | 22:15
|
27.12.2016 | 21:45
|
27.12.2016 | 21:15
|
27.12.2016 | 20:50
|
27.12.2016 | 20:40
|
27.12.2016 | 20:10
|
27.12.2016 | 06:43
|
27.12.2016 | 06:19
|
27.12.2016 | 00:04
|
26.12.2016 | 23:15
|
26.12.2016 | 22:45
|
26.12.2016 | 22:30
|
26.12.2016 | 22:15
|
26.12.2016 | 21:45
|
26.12.2016 | 21:15
|
26.12.2016 | 20:45
-
- 1 з 674
- ››