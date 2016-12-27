Валерія Лутковська зустрілась з політв’язнями в Криму. ВІДЕО

У СІЗО Сімферополя нині перебувають 42 політв’язні. Та з усіма ними омбудсмену зустрітися не вдалося. Побачити вдалося тільки трьох. Та, всеодно візит Валерії Лутковської експерти називають успішним. У російському МЗС зробили запит до Києва про передачу сімнадцятьох українців, які нараз відбувають покарання в Криму.

Телеканал ЧП.INFO