Валерія Лутковська зустрілась з політв’язнями в Криму. ВІДЕО
Валерія Лутковська зустрілась з політв’язнями в Криму. ВІДЕО
У СІЗО Сімферополя нині перебувають 42 політв’язні. Та з усіма ними омбудсмену зустрітися не вдалося. Побачити вдалося тільки трьох. Та, всеодно візит Валерії Лутковської експерти називають успішним. У російському МЗС зробили запит до Києва про передачу сімнадцятьох українців, які нараз відбувають покарання в Криму.
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