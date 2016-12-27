Найбільші реформи відбулись у трьох міністерствах. ВІДЕО

Найбільші реформи відбулись у трьох міністерствах. ВІДЕО

22:45 27.12.2016

Під кінець 2016 політологи, журналісти, законодавці та представники державних органів влади зібралися разом аби підбити підсумки. Зокрема, найбільш динамічними, на їхню думку, виявились реформи в Міністерстві оброни, Міністерстві юстиції та Міністерстві внутрішніх справ. А от ситуація з керуючою державною верхівкою фахівців розчаровує.

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