Найбільші реформи відбулись у трьох міністерствах. ВІДЕО
Найбільші реформи відбулись у трьох міністерствах. ВІДЕО
Під кінець 2016 політологи, журналісти, законодавці та представники державних органів влади зібралися разом аби підбити підсумки. Зокрема, найбільш динамічними, на їхню думку, виявились реформи в Міністерстві оброни, Міністерстві юстиції та Міністерстві внутрішніх справ. А от ситуація з керуючою державною верхівкою фахівців розчаровує.
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