Найбільші реформи відбулись у трьох міністерствах. ВІДЕО

Під кінець 2016 політологи, журналісти, законодавці та представники державних органів влади зібралися разом аби підбити підсумки. Зокрема, найбільш динамічними, на їхню думку, виявились реформи в Міністерстві оброни, Міністерстві юстиції та Міністерстві внутрішніх справ. А от ситуація з керуючою державною верхівкою фахівців розчаровує.

Телеканал ЧП.INFO