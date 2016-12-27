Чергове засідання у справі «екс-беркутівців». ВІДЕО
Чергове засідання у справі «екс-беркутівців». ВІДЕО
У залі Святошинського районного суду знову зібралися учасники процесу аби розглянути справу колишніх бійців Беркуту. Потерпілих не було. Один з них – Ярослав Грабовецький. Чоловік хворіє, тому приїхати в суд не зміг. Втім, на засіданні розглянули результати експертизи щодо поранення, які він міг отримати під час Революції Гідності.
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