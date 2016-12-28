Ветерани АТО погрожують перекрити поставку товарів сепаратистам. ВІДЕО

Командири батальйонів «Айдар» та «Донбас» ще тиждень тому виступили із заявою, що перекриють усі транспортні сполучення по яких перевозять продукти та інші товари на території псевдореспублік. Так вони хотіли вплинути на окупантів і змусити їх прискорити процес обміну полоненими. Вважають, що коли ті залишаться без харчів, то будуть вимушені піти на поступки. Термін у сім днів вже минув, але ситуація навколо обміну полоненими не зрушили з місця. Тому ветерани АТО заявили, що готові переходити до виконання обіцянки. Уже навіть створили спеціальний так званий Штаб блокування торгівлі з терористами.

Телеканал ЧП.INFO