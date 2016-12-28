У Кривому Розі затримано водія, крадія та наркомана в одній особі. ВІДЕО

Один з екіпажів патрульної поліції Кривого Рогу прибув на вулицю Калантая за викликом про шахрайство. Заявник повідомив поліцейським, що перед цим до нього звернувся раніше невідомий йому чоловік. Він попросив у потерпілого мобільний телефон, щоб переказати гроші і зателефонувати. Коли ж чоловік отримав телефон «подзвонити», то разом з цим телефоном поїхав геть на автомобілі марки SHEVROLET.

Заявник детально описав інспекторам автомобіль зловмисника та напрямок його руху. Через кілька хвилин поліцейські виявили розшукуваний транспортний засіб на одній з вулиць міста.

З’ясувалось, що затриманий 40-річний чоловік знаходиться у розшуку Скадовським відділенням поліції за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Навіщо він поїхав з чужим телефоном, чоловік не зміг пояснити.

При поверхневому огляді його автомобіля інспектори виявили порожні шприци із залишками речовини коричневого кольору. Чоловік повідомив, що щойно вживав опій.

Затриманого доставили до Покровського відділення поліції. Триває встановлення всіх обставин цієї події.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області