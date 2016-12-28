Жорстоку озброєну банду грабіжників затримано у Кривому Розі. ВІДЕО

Чоловіки діяли зухвало та жорстоко – коли жертва їх злочинної схеми виходила з банку з великою сумою грошей, її викрадали, залякували, били, відбирали всі гроші та відпускали.Саме такою могла стати доля 32-річного жителя м. Зеленодольська та його подруги, яких зловмисники посадили до автомобіля та вивезли за місто, якби не співробітники карного розшуку. Правоохоронці вже давно стежили за членами злочинної групи і цей випадок дав їм можливість затримати їх на гарячому.



Наразі доведена причетність зухвалих злочинців до 10 таких фактів, проте чоловіки підозрюються у скоєнні понад 30 подібних злочинів. Жертви були настільки залякані, що і досі бояться звертатися в поліцію. Наразі правоохоронці встановлюють всіх потерпілих від їх злочинної діяльності.



Про це йшлося на прес-конференції у ГУНП в Дніпропетровській області. Заступник начальника обласної поліції Олег Грозь повідомив, що на сьогодні доведена причетність до злочину чотирьох жителів Кривого Рогу. «З 2008 року вони зареєстрували чотири товариства з обмеженою відповідальністю, що спеціалізувалися на кредитуванні громадян.



Зловмисники розміщали рекламу про надання беззаставних грошових кредитів, без паспорта і поручителів. Коли замовник до них звертався, з ним укладали договір, за яким у разі прийняття банком позитивного рішення, фірма отримувала 15 - 20% від суми отриманого кредиту. Надалі замовника відправляли в один з банків Кривого Рогу. При цьому кожна дія людини перебувала під контролем. Фахівець по кредитах в банку також був у долі. Замовник отримував необхідну суму, виходив з банку, де його вже чекали учасники злочинного угруповання. Погрожуючи і залякуючи громадян, застосовуючи до них фізичне насильство, вони забирали всю суму грошей або побутову техніку, яка купувалася в кредит» - розповів він подробиці справи.



В результаті обшуків за місцем проживання та в транспортних засобах учасників злочинної групи було вилучено 4 пістолети з набоями, 4 гранати РГД-5 і Ф-1, біта, гроші та підроблені документи.

Встановлено, що всі підозрювані – раніше не судимі жителі Кривого Рогу віком від 25 до 38 років. Їм інкримінуються кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.187 (розбій), ч.2 ст.186 (грабіж), ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області