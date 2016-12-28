У Києві водій хотів розвернутися на світлофорі і спровокував ДТП. ВІДЕО
У Києві водій хотів розвернутися на світлофорі і спровокував ДТП. ВІДЕО
Бажання розвернутися в недозволеному місці, за словами свідків, призвело до цієї ДТП у Києві. Сталося все вдень на вулиці Гречка.
|
28.12.2016 | 21:15
|
28.12.2016 | 20:45
|
28.12.2016 | 20:20
|
28.12.2016 | 20:10
|
28.12.2016 | 18:00
|
28.12.2016 | 08:02
|
28.12.2016 | 06:39
|
27.12.2016 | 23:15
|
27.12.2016 | 22:45
|
27.12.2016 | 22:15
|
27.12.2016 | 21:45
|
27.12.2016 | 21:15
|
27.12.2016 | 20:50
|
27.12.2016 | 20:40
|
27.12.2016 | 20:10
|
27.12.2016 | 06:43
-
- 1 з 674
- ››