Румунський землетрус дістався України. ВІДЕО

Відлуння землетрусу найбільше відчули в Одесі, незначні поштовхи були і у Вінниці, Чернівцях, Житомирі та у Києві. І це попри те, що епіцентр землетрусу більше ніж у 120 кілометрах від українського кордону - у східній частині Румунії на горі Вранча. Більше всього дісталося Одещині, там трясло на два-три бали за шкалою Ріхтера.

Телеканал ЧП.INFO