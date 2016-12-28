В Києві для зносу МАФІВ використовують «тітушок». ВІДЕО
В Києві для зносу МАФІВ використовують «тітушок». ВІДЕО
В Києві уже більше місяця триває конфлікт між власниками МАФІВ та комунальниками. Але якимось дивним чином чи не в кожному випадку у конфлікт втручались абсолютно сторонні люди, які не мають відношення ні до торгових точок, ні до комунальних служб. Наприклад: на «Харківському ринку» молодики спортивної зовнішності без будь-яких пояснень посеред ночі проникли поміж торгових рядів. Це звісно не сподобалось власникам МАФІВ і між людьми виникла суперечка, яка плавно переросла в масове побоїще. Що цікаво, цього разу дісталося саме «тітушкам», хоча зазвичай все буває навпаки.
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