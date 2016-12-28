На Полтавщині легковик зіткнувся з мікроавтобусом. ВІДЕО

Водій автомобіля Chevrolet саме повертав, за правилами повинен був пропустити мікроавтобус, який виїжджав з головної вулиці, однак цього не зробив. Сталося зіткнення. Легковик перевернувся.

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Телеканал ЧП.INFO