На Полтавщині легковик зіткнувся з мікроавтобусом. ВІДЕО
На Полтавщині легковик зіткнувся з мікроавтобусом. ВІДЕО
Водій автомобіля Chevrolet саме повертав, за правилами повинен був пропустити мікроавтобус, який виїжджав з головної вулиці, однак цього не зробив. Сталося зіткнення. Легковик перевернувся.
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