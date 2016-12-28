У Дніпропетровській області патрульні затримали крадія. ВІДЕО
У Дніпропетровській області патрульні затримали крадія. ВІДЕО
Чоловік просто попросив у прохожого мобільний телефон, нібито щоб подзвонити та поїхав з ним геть.
І не лише це в огляді надзвичайних подій:
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