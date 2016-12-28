У Києві судять винуватця смертельної ДТП. ВІДЕО

У Києві судять винуватця смертельної ДТП. ВІДЕО

22:15 28.12.2016

П’ятого серпня цього року близько другої ночі сина збудив дзвінок від колеги батька. Вони разом працювали у «Київміськсвітло». Напарник розповів, - п’яний водій на вантажівці збив тата на смерть. З моменту аварії пройшло майже п’ять місяців. Чотири судових засідання, а результату ніякого. На п’яте у Печерський районний суд приїхали наші журналісти. 

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