У Києві судять винуватця смертельної ДТП. ВІДЕО

П’ятого серпня цього року близько другої ночі сина збудив дзвінок від колеги батька. Вони разом працювали у «Київміськсвітло». Напарник розповів, - п’яний водій на вантажівці збив тата на смерть. З моменту аварії пройшло майже п’ять місяців. Чотири судових засідання, а результату ніякого. На п’яте у Печерський районний суд приїхали наші журналісти.

Телеканал ЧП.INFO