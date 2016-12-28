Переселенці з Донбасу просять допомоги у держави. ВІДЕО
Переселенці з Донбасу просять допомоги у держави. ВІДЕО
Переселенці із Донбасу продовжують добиватись допомоги від держави. Кажуть, що на сьогодні не відчувають належної підтримки, а впоратись із проблемами, які виникли через військові дії на Донбасі можуть далеко не всі із них. Звертають увагу, що найбільша проблема – це житло. Також мають чимало клопотів: знайти гідну роботу, адаптуватись до життя в чужих містах. Підсумовують - держава обмежує їх право на інтеграцію.
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