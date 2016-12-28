Права кримчан порушує не лише Російська Федерація, а й Україна. ВІДЕО
Права кримчан порушує не лише Російська Федерація, а й Україна. ВІДЕО
Українські правозахисники продовжують боротьбу за права кримчан. Вони не згідні, що всю відповідальность за порушення людських прав несе лише Російська Федерація.
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