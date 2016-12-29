Поліцейські затримали організаторів замовних вбивств. ВІДЕО
Поліцейські затримали організаторів замовних вбивств. ВІДЕО
Організаторів двох замовних вбивств вдалося затримати правоохоронцям із Вінницької та Харківської областей.
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