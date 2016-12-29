В Умані автомобіль впав з мосту, загиблих діставали рятувальники. ВІДЕО
В Умані автомобіль впав з мосту, загиблих діставали рятувальники. ВІДЕО
Днями на 207 км траси Київ-Одеса автомобіль Iveco потрапив до дорожньо-транспортної пригоди.
Одразу після отримання інформації на місце ДТП прибули рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №14. Фахівці ДСНС за допомогою спеціального обладнання деблокували травмованого пасажира та передали його до рук лікарів швидкої медичної допомоги.
За попередніми даними водій не впорався з керуванням, внаслідок чого його автомобіль пробив відбійник та злетів з моста.
Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів, які на час пригоди перебували в салоні транспортного засобу.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області
|
29.12.2016 | 08:20
|
28.12.2016 | 23:15
|
28.12.2016 | 22:45
|
28.12.2016 | 22:15
|
28.12.2016 | 21:45
|
28.12.2016 | 21:15
|
28.12.2016 | 20:45
|
28.12.2016 | 20:20
|
28.12.2016 | 20:10
|
28.12.2016 | 18:00
|
28.12.2016 | 08:02
|
28.12.2016 | 06:39
|
27.12.2016 | 23:15
|
27.12.2016 | 22:45
|
27.12.2016 | 22:15
|
27.12.2016 | 21:45
-
- 1 з 675
- ››