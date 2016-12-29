В Умані автомобіль впав з мосту, загиблих діставали рятувальники. ВІДЕО

Днями на 207 км траси Київ-Одеса автомобіль Iveco потрапив до дорожньо-транспортної пригоди.

Одразу після отримання інформації на місце ДТП прибули рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №14. Фахівці ДСНС за допомогою спеціального обладнання деблокували травмованого пасажира та передали його до рук лікарів швидкої медичної допомоги.

За попередніми даними водій не впорався з керуванням, внаслідок чого його автомобіль пробив відбійник та злетів з моста.

Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів, які на час пригоди перебували в салоні транспортного засобу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області