На Миколаївщині поліцейські затримали серійного автокрадія. ВІДЕО

На Миколаївщині поліцейські затримали серійного автокрадія. ВІДЕО

23:30 29.12.2016

Зловмисник зізнався у скоєнні п’яти крадіжок з транспортних засобів. Викрадене майно частково вилучене та повернуто власникам. За скоєне чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі. Запобіжний захід обирається.

Так, упродовж кількох місяців до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла низка заяв від мешканців району про крадіжки акумуляторів з їх транспортних засобів.  У всіх випадках зловмисник діяв вночі, обираючи автомобілі виключно вітчизняного виробництва, які не були оснащені сигналізацією.

Оперуповноважені кримінальної поліції затримали причетного до вчинення зазначених злочинів 32-річного місцевого мешканця.

Чоловік «потрапив до рук» оперативників, коли ніс чергову «здобич», до пункту прийому металобрухту – як з’ясувалось, декілька годин тому він зняв акумулятор з автомобіля «ВАЗ-2106», припаркованого біля будинку по вул. Лазурній. Правоохоронці вилучили викрадене та, встановивши власника транспортного засобу, повернули йому майно.

У ході досудового слідства була доведена причетність чоловіка до вчинення ще чотирьох аналогічних крадіжок на території Заводського району. Причину своїх вчинків крадій обґрунтував скрутним матеріальним становищем, яке, до речі, навіть і не збирався виправити, влаштувавшись на роботу.

На даний час чоловікові, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Згідно санкції статті затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі. 

Правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів на території міста. Досудове розслідування по справі триває. Запобіжний захід обирається.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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