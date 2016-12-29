Поліція Одещини викрила потужну нарколабораторію. ВІДЕО

Поліція Одещини викрила потужну нарколабораторію. ВІДЕО

11:40 29.12.2016

На момент візиту правоохоронців у чоловіка в будинку знаходились пристрої та речовини, що дозволяли йому виготовляти наркотики у значних масштабах.

Працівники Біляївського відділу поліції в Одеській області, спільно з представниками Департаменту протидії наркозлочинності НПУ, провели санкціонований обшук у будинку, розташованому в с. Маяки.

У результаті було виявлено та вилучено кілька пристосувань для виготовлення наркотиків, готові наркотичні засоби, близько 40 літрів речовин для їх виготовлення, зерна конопель, електроні ваги, машинку для виробництва пігулок, два поліетиленові пакети з таблетками рожевого кольору у кількості 158 штук, а також револьвери «Флобер» та «ROHT RG 69» калібром 9 мм.

Встановлено, що вказані предмети 26-річний одесит зберігав у дачному будинку, що належить його дідусю.

Як з’ясували поліцейські, чоловік протягом тривалого часу за допомогою саморобних предметів та спеціальних речовин займався виготовленням наркотичної речовини та пігулок, що містили в собі наркотичну речовину. У подальшому він збував їх на території м. Одеси.

За даним фактом Біляївським відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.309 Кримінального кодексу України. Вилучені наркотичні речовини, предмети та рідини направлені на експертне дослідження. Розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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