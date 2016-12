СБУ повідомила Без’язикову про підозру у державній зраді

Слідчі СБ України за погодженням з Генпрокуратурою повідомили І. Без’язикову про підозру у вчиненні державної зради, тобто злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що оперативники спецслужби всередині грудня затримали колишнього начальника розвідки одного з армійських корпусів, який після полону перейшов на бік терористів.

«Служба має беззаперечні докази (показання свідків та оперативно-технічні матеріали) того, що зрадник співпрацював з розвідувальними структурами бойовиків, які підконтрольні російським спецслужбам, і навіть займав там одну з керівних посад», – наголосив заступник начальника Головного слідчого управління СБ України Віталій Маяков.

За матеріалами прес-центру СБУ

