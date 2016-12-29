На Донеччині поліцейський потрапив у ДТП: є жертва. ВІДЕО
На Донеччині поліцейський потрапив у ДТП: є жертва. ВІДЕО
На заокругленні дороги водій легковика не впорався із керуванням та вилетів на зустрічну смугу. Тут він і зіткнувся із тролейбусом.
Оператор – М.Рябченко
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