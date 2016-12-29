Адвокатів нікому захищати – експерти. ВІДЕО
Адвокатів нікому захищати – експерти. ВІДЕО
Судові тяганини і законодавчі акти, гучні справи та скандальні вироки. Це не все, що може наповнювати робочі будні адвокатів. Останнім часом ті, хто стоїть на варті захисту громадян та відстоює їх інтереси у суді все частіше самі потребують захисту.
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