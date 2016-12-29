В Маріуполі поліцейські затримали п’яного священика. ВІДЕО

В Маріуполі Донецької області поліцейські затримали священика. Усе тому, що той сів за кермо п’яним. Він звичайно відкидав такі звинувачення, але тест на «Драґері» пройти відмовився. Тому поліцейські склали протокол по факту відмови. Але це по суті те ж саме, що й позитивний тест на драгері.

І не тільки це. Також в огляді ДТП дивіться…

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Телеканал ЧП.INFO