На Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив трьох людей. ВІДЕО

на Дніпропетровщині, у місті Марганець, під час застілля чоловік вбив товариша по чарці. А потім його тіло сховав у диван. Загиблого знайшла приятелька, яка прийшла провідати знайомого. Вона одразу подзвонила до поліції. Через деякий час вони затримали вбивцю. Затриманий розповів, - два місяці тому вбив ще двох людей.

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