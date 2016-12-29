На Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив трьох людей. ВІДЕО
На Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив трьох людей. ВІДЕО
на Дніпропетровщині, у місті Марганець, під час застілля чоловік вбив товариша по чарці. А потім його тіло сховав у диван. Загиблого знайшла приятелька, яка прийшла провідати знайомого. Вона одразу подзвонила до поліції. Через деякий час вони затримали вбивцю. Затриманий розповів, - два місяці тому вбив ще двох людей.
І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:
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