В Києві «тітушки» заблокували роботу супермаркету. ВІДЕО

В Києві «тітушки» заблокували роботу супермаркету. ВІДЕО

22:15 29.12.2016

В один із супермаркетів у Дарницькому районі Києва увірвались так звані «тітушки». Продавцям довелось на півдня закрити приміщення, а покупці ніяк не могли зрозуміти, що відбувається, адже вже за лічені хвилини на місце приїхало ще й кілька десятків поліцейських у шоломах та з кийками. На щастя правоохоронці зуміли вигнати з торгового центру незваних гостей і магазин згодом продовжив роботу.

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