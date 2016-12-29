В Києві «тітушки» заблокували роботу супермаркету. ВІДЕО

В один із супермаркетів у Дарницькому районі Києва увірвались так звані «тітушки». Продавцям довелось на півдня закрити приміщення, а покупці ніяк не могли зрозуміти, що відбувається, адже вже за лічені хвилини на місце приїхало ще й кілька десятків поліцейських у шоломах та з кийками. На щастя правоохоронці зуміли вигнати з торгового центру незваних гостей і магазин згодом продовжив роботу.

Телеканал ЧП.INFO