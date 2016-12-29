СБУ оголосила підозру в державній зраді полковнику Івану Без`язикову. ВІДЕО

На сайті відомства опублікували телефонні дзвінки Без`язикова з бойовиками. Зокрема розмову 30 серпня 2014 року між невідомим інформатором та Іваном Без`язиковим щодо пересування українських військових підрозділів.

Телеканал ЧП.INFO