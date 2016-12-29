Подробиці трагедії у Кривому Озері: справу передали до суду. ВІДЕО
Подробиці трагедії у Кривому Озері: справу передали до суду. ВІДЕО
Олександр Цукерман загинув під час затримання правоохоронцями. Розслідування вбивства чоловіка прокуратура вже завершила. Справу передали до суду. Про це відзвітував заступник прокурора Миколаївщини. Розслідувати справу було не просто, каже, прокурор. Свідків не так багато та і сама трагедія сталася вночі. Утім, винних та підозрюваних все-таки знайшли.
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