На Вінниччині поліція вилучила у чоловіка 60 кг. наркотичних речовин. ВІДЕО
На Вінниччині поліція вилучила у чоловіка 60 кг. наркотичних речовин. ВІДЕО
Працівники гніванської поліції під час проведення санкціонованого обшуку у будинку 33-річного місцевого жителя виявили близько 60 кілограмів наркотичних речовин.
Заборонені нарковмісні речовини господар зберігав у житлових кімнатах будинку та господарських приміщеннях.
Як розповів заступник начальника Головного управління Нацполіції Вінниччини Віталій Ярмолюк, до поліції надійшла оперативна інформація, що місцевий житель у власному будинку зберігає та продає наркотичні засоби. Під час обшуку у підозрюваного оперативники вилучили у мішках, пакетах та коробках сухі рослини конопель, марихуану, білу порошкоподібну речовину, схожу на амфетамін, та обладнання для його виготовлення. На деяких пакетах та коробках з марихуаною була зазначена її якість.
Правопорушник виправдовується, що наркотики зберігав для власного вживання. Згодом він зізнався, що виготовляв амфетамін за рецептом, знайденим у Інтернеті.
Вилучене направлено на експертизу.
Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах).
За таке правопорушення чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області
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