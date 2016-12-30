Розслідування у справі «Автомайдану» досі тривають. ВІДЕО

450 працівників ДАІ, 140 суддів – всі працювали проти учасників акції, кажуть адвокати. А ось після закінчення Революції Гідності постало питання відповідальності цих осіб. Активісти навіть і не думали, що з цим будуть якісь проблеми, адже вважають, специфіка справ не така вже і складна. Всі фігуранти на місці, протоколи були складені з явними порушеннями, а рішення суддів - не законні. Як то кажуть – бери та розслідуй. Втім, все не так, як хотілось би.

Телеканал ЧП.INFO