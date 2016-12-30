Нові подробиці подвійного вбивства та планування теракту на Одещині. ВІДЕО

Нові подробиці подвійного вбивства та планування теракту на Одещині. ВІДЕО

06:35 30.12.2016

Про це повідомив начальник поліції Одеської області Дмитро Головін.

Він зазначив, що в смт. Овідіополь Одеської області сталося подвійне вбивство. Зловмисники підпалив два будинки, а також мав намір вчинити ДТП з великою кількістю потерпілих. Для цього він планував наїхати на велике скупчення людей на вантажному автомобілі, яким незаконно заволодів.

Дмитро Головін зазначив, що завдяки діям поліцейських зловмисника вдалося витиснути за межі міста, де розташовані поля. Там чоловікові поки вдалося зникнути.

«Зараз проводяться невідкладні пошукові заходи. Задіяна Національна гвардія, СБУ і прикордонники з метою його виявлення – встановлення його фактичного місцезнаходження і затримання підозрюваного», – зазначив керівник поліції Одещини.

Він також додав, що зловмисник може бути озброєним вогнепальною або холодною зброєю. Відтак у разі його виявлення громадянам слід дзвонити на спецлінію поліції 102.

Нагадаємо, зараз поліція встановлює місцезнаходження чоловіка в рамках раніше введеного оперативного плану «Сирена». Поліцейські закликають громадян не намагатися самостійно затримати зловмисника.

Якщо хтось помітив розшукуваного зловмисника, слід повідомити про це поліцію за телефонами 102 або 779-40-61.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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