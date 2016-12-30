Четверо дітей загинули під час пожежі у Києві. Оновлено. ВІДЕО

Четверо дітей загинули під час пожежі у Києві. Оновлено. ВІДЕО

08:10 30.12.2016

29 грудня о 12:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про загорання в житловому будинку за адресою: м. Київ, Дніпровський район, Русанівські сади, вул. Садова, 27.

На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що загорання сталося в 2-поверховому дерев’яному приватному житловому будинку на площі 60 кв.м.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла трьох хлопчиків (2012, 2014 та 2014 років народження) та однієї дівчинки, 2005 року народження.

О 12:51 вогнеборці локалізували пожежу та о 14:40 - ліквідували.

До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 14 чоловік особового складу.

До прибуття підрозділів ДСНС, медики надали допомогу 2-м дорослим, які в подальшому відмовилися від госпіталізації. До лікарні госпіталізовано 13-річну дівчинку з опіками верхніх кінцівок.

Причина пожежі та збиток встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві

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