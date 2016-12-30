На Черкащині ледь не вибухнула автозаправна станція. ВІДЕО

О 10:00 до оперативно-координаційного центру Управління надійшло повідомлення про загорання на автозаправній станції у селі Благодатне (Чапаєвка).

Як стало відомо, на території заправки горів автомобіль «ГАЗ». Помітивши дим, а згодом і вогонь, що з‘явилися з - під капота автомобіля, водій разом із працівниками станції зуміли відштовхнути палаючий автомобіль від газового резервуару та викликали рятувальників.

Пожежу було ліквідовано о 10:33 силами чергового караулу золотоніської пожежно-рятувальної частини. Водночас, створивши за допомогою пожежних стволів спеціальну «водяну завісу», рятувальники зуміли захистити від поширенню вогню інші резервуари з пальним та розподільчі колонки.

Внаслідок пожежі вогонь знищив моторне обладнання, кабіну водія, салон та передні колеса. Причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки автомобіля.

Внаслідок події загиблих та постраждалих немає.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області