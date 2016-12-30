На Львівщині чоловік збив двох пенсіонерок. ВІДЕО

на Львівщині керманич «Міцубіші Паджеро» збив двох жінок. Вони, дотримуючись всіх правил, йшли узбіччям. Одній з них було 75, іншій – 85 років. Тож зважаючи на свій поважний вік, пенсіонерки просто не встигли зреагувати на таку раптову появу поруч автомобіля. Від отриманих травм обидві жінки померли на місці. Водія затримали.

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Телеканал ЧП.INFO