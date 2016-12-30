У Вінниці поліція затримала жебрачку. ВІДЕО

Не дивно, що деякі люди опиняються на вулиці й з простягнутою рукою просять допомоги в небайдужих. Та зовсім інша річ, коли під виглядом немічної людини – шахрай. У Вінниці вивели одну з таких псевдо-жебрачок на чисту воду. Жінка вдавала, що вона старенька бабуся. Та активісти та правоохоронці таки змусили жінку показати своє справжнє обличчя.

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