У Вінниці поліція затримала жебрачку. ВІДЕО
У Вінниці поліція затримала жебрачку. ВІДЕО
Не дивно, що деякі люди опиняються на вулиці й з простягнутою рукою просять допомоги в небайдужих. Та зовсім інша річ, коли під виглядом немічної людини – шахрай. У Вінниці вивели одну з таких псевдо-жебрачок на чисту воду. Жінка вдавала, що вона старенька бабуся. Та активісти та правоохоронці таки змусили жінку показати своє справжнє обличчя.
І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:
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