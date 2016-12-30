В Хмельницькому поліцейські застрелили чоловіка. ВІДЕО

В Хмельницькому поліцейські застрелили чоловіка. ВІДЕО

21:45 30.12.2016

Хмельницькі поліцейські застрелили чоловіка. Інцидент трапився вранці неподалік психіатричної лікарні. За попередньою інформацією патрульні уже повертались із зміни але їх машину зупинили випадкові перехожі. У паніці пояснювали, що неподалік невідомий чоловік кидається на людей. Тільки-но копи вийшли на вулицю, як з-за рогу вийшов і сам підозрюваний. Він був у крові, а в руках тримав шило. На прохання поліцейських зупинитись він не відреагував. Навпаки побіг у їх сторону. Спочатку копи зробили попереджувальний постріл у повітря, а коли і це не допомогло -  вирішили стріляти у порушника. Перший куля потрапила йому прямо в ногу. У кареті «швидкої» він помер.

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