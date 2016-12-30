У Києві у вогні загинули четверо дітей. ВІДЕО

Жахлива пожежа сталася у Києві в Дніпровському районі вдень. Вогонь охопив двоповерховий дерев’яний будинок. Сусіди одразу розповіли рятувальникам – всередині ймовірно діти. Пожежні кажуть, намагалися якомога швидше загасити вогонь, втім їх серце за дітей вже було не на місці. На жаль, найгірші очікування здійснились - врятувати маленьких не вдалося.

Телеканал ЧП.INFO