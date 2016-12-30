Порошенко заявив про хакерські атаки на українські АЕС. ВІДЕО

Питання кібербезпеки, у тому числі, атомних електростанцій, обговорили на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Президент України закцентував, - наприкінці 2015 року на початку 2016, атаки хакерів здійснили на об’єкти енергетичної галузі, аеропорт «Бориспіль», а також атомні електростанції. Утім, приводу для хвилювання не має бути, - заспокоїли в «Енергоатом». У відомстві запевнили, - жодної кібератаки на атомні електростанції у цьому і минулому році не було.

Телеканал ЧП.INFO