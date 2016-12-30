70 відсотків українців не довіряють Президенту України – соціологи. ВІДЕО
70 відсотків українців не довіряють Президенту України – соціологи. ВІДЕО
Наприкінці 2016-го року соціологи країни підбили підсумки. Дослідили рівень корупції в країні, довіру громадян до влади, військових, волонтерів та інших інституцій. А також з’ясували, який, на думку більшості українців, має імідж наша країна на міжнародній арені.
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