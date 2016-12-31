У Дніпрі дідусю повернули 80 тис. грн., з якими він майже попрощався. ВІДЕО

У Дніпрі дідусю повернули 80 тис. грн., з якими він майже попрощався. ВІДЕО

12:00 31.12.2016

78-річний житель Дніпра зняв з банківського рахунку всі заощадження та пішов до супермаркету. Поклавши пакунок з грошима до камери схову та скупившись, пенсіонер забув, в який ящик поклав гроші, засмутився та пішов додому. 

Ввечері співробітники супермаркету оглядали камери схову, виявили залишені гроші та повідомили про знахідку в поліцію. Правоохоронці вилучили гроші та сподівалися, що ось-ось до поліції надійде заява від постраждалого. Втім, по гроші ніхто не звертався. Тоді поліцейські оперативним шляхом встановили чоловіка, якому належить залишена в камері схову готівка.

Радості та здивуванню пенсіонера, коли йому подзвонили з поліції, не було меж. Дідусь вже не очікував, що всі заощадження, які він накопичував протягом всього життя, будуть знайдені. Здивувалися й члени родини, які нічого не знали про втрату.

На сьогодні всі гроші повернули законному власнику.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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