У Дніпрі дідусю повернули 80 тис. грн., з якими він майже попрощався. ВІДЕО
У Дніпрі дідусю повернули 80 тис. грн., з якими він майже попрощався. ВІДЕО
78-річний житель Дніпра зняв з банківського рахунку всі заощадження та пішов до супермаркету. Поклавши пакунок з грошима до камери схову та скупившись, пенсіонер забув, в який ящик поклав гроші, засмутився та пішов додому.
Ввечері співробітники супермаркету оглядали камери схову, виявили залишені гроші та повідомили про знахідку в поліцію. Правоохоронці вилучили гроші та сподівалися, що ось-ось до поліції надійде заява від постраждалого. Втім, по гроші ніхто не звертався. Тоді поліцейські оперативним шляхом встановили чоловіка, якому належить залишена в камері схову готівка.
Радості та здивуванню пенсіонера, коли йому подзвонили з поліції, не було меж. Дідусь вже не очікував, що всі заощадження, які він накопичував протягом всього життя, будуть знайдені. Здивувалися й члени родини, які нічого не знали про втрату.
На сьогодні всі гроші повернули законному власнику.
За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області
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