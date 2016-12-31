Ще один житель Донбасу скористався Програмою «На тебе чекають вдома». ВІДЕО

Ще один житель Донбасу скористався Програмою «На тебе чекають вдома». ВІДЕО

21:00 31.12.2016

Співробітники Служби безпеки України схилили до складання зброї та повернення до нормального життя колишнього учасника НЗФ т.зв. «ДНР» у рамках Програми «На тебе чекають вдома».

Мешканець Донецької області приєднався до бойовиків у 2014 році, стояв на блокпості, перевіряв документи та авто громадян. З часом він усвідомив, що ключовими ідеями ватажків «новоросії» є жага до наживи, і відмовився від протиправної діяльності.

Інформація про небажання чоловіка воювати проти власного народу стала відома співробітникам СБУ. Саме тому вони запропонували йому взяти участь у Програмі «На тебе чекають вдома». Це дало змогу повернутися чоловіку в Україну та сподіватися на передбачене чинним законодавством звільнення від кримінальної відповідальності.

Наразі колишній бойовик знаходиться вдома та закликає інших учасників незаконних збройних формувань скласти зброю та скористатись Програмою СБ України.

За матеріалами прес-центру СБУ

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