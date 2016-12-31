Одразу трьох дітей взяла на виховання патронатна сім`я. ВІДЕО
Одразу трьох дітей взяла на виховання патронатна сім`я. ВІДЕО
Рая, Юля та Богданчик жили у патронатній, тобто тимчасовій, сім`ї декілька місяців. За цей час діти дуже змінилися та багато чому навчилися. Зараз вони на Львівщині. До нових мами і тата діти поїхали сімейними, з розумінням, що таке родина. Саме за це велика подяка патронатним вихователям Базильчукам.
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