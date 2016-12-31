У Києві масово зносять МАФи. ВІДЕО
У Києві масово зносять МАФи. ВІДЕО
Тільки за грудень знесли чотири ринки. В районі Оболонь, Троєщина, біля станцій метро «Харківська» та «Політехнічний інститут». Кіоски не просто закрили. Їх зрівняли з землею.
|
31.12.2016 | 21:30
|
31.12.2016 | 21:00
|
31.12.2016 | 20:30
|
31.12.2016 | 18:00
|
31.12.2016 | 12:00
|
31.12.2016 | 11:00
|
31.12.2016 | 06:00
|
30.12.2016 | 23:15
|
30.12.2016 | 23:00
|
30.12.2016 | 22:45
|
30.12.2016 | 22:15
|
30.12.2016 | 22:00
|
30.12.2016 | 21:45
|
30.12.2016 | 21:15
|
30.12.2016 | 20:45
|
30.12.2016 | 20:15
-
- 1 з 677
- ››