Допоможіть, будь ласка, знайти маму немовлятка! ВІДЕО
Допоможіть, будь ласка, знайти маму немовлятка! ВІДЕО
Допоможіть, будь ласка, знайти маму немовлятка! Хлопчика залишили в лікарні в м. Старожинець Чернівецької області. Дитина абсолютно здорова і доглянута. Можливо, на такий вчинок мама малюка наважила з відчаю?
Перекажіть їй, будь ласка, що вона ще має шанс його повернути і є люди готові простягнути їй руку допомоги! Або ж повідомте на нашу гарячу лінію за номером 116 000. Дзвінки безкоштовні.
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