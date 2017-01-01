Допоможіть, будь ласка, знайти маму немовлятка! ВІДЕО

Допоможіть, будь ласка, знайти маму немовлятка! Хлопчика залишили в лікарні в м. Старожинець Чернівецької області. Дитина абсолютно здорова і доглянута. Можливо, на такий вчинок мама малюка наважила з відчаю?

Перекажіть їй, будь ласка, що вона ще має шанс його повернути і є люди готові простягнути їй руку допомоги! Або ж повідомте на нашу гарячу лінію за номером 116 000. Дзвінки безкоштовні.