В Одесі безхатченко вбив людину та підпалив тіло у контейнері для сміття. ВІДЕО

О 05:50 по спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що по вул. Фонтанська дорога горить сміттєвий контейнер, в якому знаходиться труп. За вказаною адресою негайно виїхали працівники поліції. Встановлено, що труп чоловіка мав явні ознаки насильницької смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські здійснили огляд місця події, вилучили фрагменти одягу, обгорілого килима, тканини з плямами бурого кольору, ковдри й металевого дроту, а також призначили низку експертиз.

У результаті вже наступного дня у вчиненні даного злочину поліцейські викрили чоловіка без постійного місця мешкання та роду занять.

Встановлено, що він не має документів та тимчасово проживає у підвальному приміщенні багатоповерхового будинку. Крім цього, чоловік перебуває у розшуку за скоєння тяжкого злочину на території іншої країни.

Як з’ясували правоохоронці, злочин був скоєний після спільного розпиття спиртних напоїв та раптово виниклої на ґрунті ревнощів сварки. Зловмисник ножем перерізав шию чоловікові, після чого загорнув його тіло в ковдру та переніс до сміттєвого контейнеру, який відкотив подалі від будинку та підпалив за допомогою машинного масла.

Зараз зловмисника затримано згідно ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Він зізнався у вчиненні вбивства та очікує на заслужене покарання. Відповідно до Кримінального кодексу України за вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Слідство триває. Після його завершення матеріали будуть передані в суд для прийняття законного рішення.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області